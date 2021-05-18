Суд в Новороссийске прекратил дело о хранении тротила в отношении экс-полицейского

КРАСНОДАР, 18 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новороссийска вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении бывшего полицейского из Новороссийска Алексея Дымовского по делу о хранении боеприпасов, сообщила ТАСС во вторник его адвокат Марина Дубровина.

В октябре 2019 года в соцсетях появилось видео, на котором Дымовский сообщает, что у него имеется тротил и он намерен добровольно сдать его полиции. Дымовский был задержан, правоохранительные органы на Кубани возбудили в отношении него уголовное дело по статье о хранении боеприпасов. Тогда источник в экстренных службах региона сообщал, что при обысках у него якобы обнаружили нелегальную мастерскую по изготовлению оружия, официально данную информацию не комментировали.

"Октябрьским районным судом Новороссийска вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного дела. Уголовное дело прекращено по примечанию к статье 222 УК РФ, в которой указано, если лицо добровольно сдает взрывчатые вещества или оружие, оно освобождается от уголовной ответственности. Добровольность нам как раз и удалось доказать: никакого умысла распорядиться иным способом у Дымовского не было, он предупредил заранее, что везет добровольно сдавать в правоохранительные органы и первые попавшиеся на его пути были сотрудники ДПС, он им и сдал тротил", - сказала Дубровина.

Она пояснила, что ее доверитель ранее планировал обратиться с иском о компенсации ущерба причиненного ему во время содержания под стражей, но окончательное решение по этому поводу еще не принято. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении него действовала в течение 10 месяцев, затем ее изменили на домашний арест.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда ТАСС подтвердили информацию о прекращении уголовного дела, пояснив, что с данным ходатайством выступала перед судом сторона защиты, но основания, по которым постановление вынесено, не являются реабилитирующими.