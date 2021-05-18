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Попова считает, что к осени около 60% взрослого населения сделают прививку от COVID-19

Глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что после достижения такого процента привившихся жизнь россиян станет похожа на жизнь до пандемии
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Около 60% взрослого населения России к осени 2021 года привьются от коронавируса. Об этом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сказала в интервью "Комсомольской правде".

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Отвечая на вопрос о том, сколько должно быть привито граждан, чтобы "коронавирус в России сошел на нет", Попова уточнила, что "не меньше 60% взрослого населения". Она также высказала предположение, что эта цифра будет достигнута до осени. "Мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень", - добавила она.

Попова привела пример, что осенью 2020 года в России было привито от гриппа 60% населения страны. "И у нас не было гриппа. Понимаете, мы хотя бы одну беду смогли отвести. Да, у нас был ковид, но гриппа у нас не было", - объяснила Попова.

Глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что после того, как 60% населения привьются от коронавируса, жизнь россиян станет похожа на жизнь до пандемии. "Как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно", - приводит издание слова Поповой.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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