Попова считает, что к осени около 60% взрослого населения сделают прививку от COVID-19

Отвечая на вопрос о том, сколько должно быть привито граждан, чтобы "коронавирус в России сошел на нет", Попова уточнила, что "не меньше 60% взрослого населения". Она также высказала предположение, что эта цифра будет достигнута до осени. "Мне очень хочется верить, что мы это сделаем раньше, чем наступит осень", - добавила она.

Попова привела пример, что осенью 2020 года в России было привито от гриппа 60% населения страны. "И у нас не было гриппа. Понимаете, мы хотя бы одну беду смогли отвести. Да, у нас был ковид, но гриппа у нас не было", - объяснила Попова.

Глава Роспотребнадзора выразила уверенность, что после того, как 60% населения привьются от коронавируса, жизнь россиян станет похожа на жизнь до пандемии. "Как только мы этого достигнем, у нас наступит другая жизнь, по качеству очень близкая к тому, что у нас было два года назад. Я уверена, что мы этого достигнем обязательно", - приводит издание слова Поповой.