В Петербурге считают проведение Евро возможностью для оживления международного туризма

МАДРИД, 18 мая. /ТАСС/. Проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу является для города возможностью начать восстановление международного туризма. Об этом заявил во вторник председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев на мероприятии, организованном в посольстве России в Мадриде.

"Мы готовимся на самом высоком уровне эпидемиологической безопасности принять игры Евро и на таком масштабном мероприятии еще раз показать, что все у нас работает и безопасно, - отметил он. - Мы ждем болельщиков из всех стран". "Все игры, которые состоятся в Санкт-Петербурге, позволят нам показать все качество нашего российского гостеприимства". "Это очень большая возможность для нас начать восстановление международного туризма", - добавил Корнеев.

Председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева отметила, что "предыдущий год был очень сложным для туристической отрасли, сейчас еще пока не сняты все ограничения, очень сложно прогнозировать". "Но на основе тех тенденций, которые сложились, мы можем точно сказать, что туризм жив, люди любят путешествовать, а, значит, путешествовать будут, и летний сезон, как мы считаем, будет более успешным, чем сезон 2020 года", - полагает она.

Посол России в Мадриде Юрий Корчагин напомнил, что мероприятие проходит в преддверии крупной туристической ярмарки ФИТУР, которая стартует в среду в испанской столице. "Наверно, это первое крупнейшее международное мероприятие, которое проходит офлайн", - сказал дипломат. "Туристическая индустрия пострадала не только в Испании, но и в России", - подчеркнул Корчагин. При этом посол отметил, что в РФ "благодаря усилиям правительства и региональных правительств удалось не допустить падения внутреннего туризма, поскольку он сократился совсем немного".