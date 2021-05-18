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Пандемия COVID-19
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Саммит помощи Африке объявил целью вакцинацию 40% жителей континента к концу года

ПАРИЖ, 18 мая. /ТАСС/. Участники Международной конференции по финансированию экономики стран Африки провозгласили задачу вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года не менее 40% населения континента. Об этом сообщил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита.

"Необходимо достигнуть вакцинации от коронавируса не менее 40% жителей Африки к концу года", - заявил французский лидер. Он отметил, что "пандемия стала для Африканского континента санитарным и экономическим шоком". "Вакцинация осуществляется медленными темпами. Необходимо обеспечить массовое производство вакцин для Африки и в самой Африке", - подчеркнул Макрон.

Парижский саммит помощи Африке призвал страны Запада отменить действие патентов на вакцины от коронавируса, сообщил Макрон.

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ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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