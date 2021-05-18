Власти Финляндии отказались использовать вакцину J&J против коронавируса

ТАСС, 18 мая. Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения принял решение отказаться от вакцинации против коронавируса препаратом компании Johnson & Johnson (J&J) из-за риска образования тромбов. Об этом сообщается в опубликованном во вторник руководстве по использованию различных прививок от коронавируса.

Препарат британско-шведской компании AstraZeneca будет предлагаться только людям старше 65 лет. "Мы по-прежнему рекомендуем людям старше 65 лет продолжать серию вакцинаций препаратом, который они получили ранее, если нет медицинских препятствий для его использования", - приводятся в сообщении слова представителя института Эммы Каяндер. Людям младше 65 лет, которые уже получили свою первую прививку AstraZeneca, для второй дозы будут предложены препараты Pfizer или Moderna.

Препаратом AstraZeneca в Финляндии вакцинированы почти 356 тыс. человек. Вакцина Johnson & Johnson в Финляндии не применялась, она не была включена в программу вакцинации. Эти два препарата связаны с потенциально очень редким нарушением свертываемости крови, который чаще всего наблюдается у людей в возрасте до 65 лет.