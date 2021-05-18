Центральный детский магазин в Москве могут закрыть на срок до 90 суток

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центральный детский магазин в Москве, опечатанный за нарушение профилактических мер, а именно за проведение массового мероприятия, может быть закрыт на срок до 90 суток. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

"В принципе он может быть закрыт до 90 суток. Это уже на усмотрение суда", - сказал он.

В воскресенье в Центральном детском магазине в 12:00 началась автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". В СМИ и социальных сетях распространились фотографии, на которых запечатлено большое количество людей, пришедших на мероприятие. В ходе расследования выявлен ряд нарушений правил профилактики коронавирусной инфекции: недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители без масок и перчаток; в местах общего пользования отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха; недостаточный запас дезинфицирующих средств; на сотрудников клининга, технический персонал, не представлены результаты лабораторных исследований методом тестирования ПЦР на новую коронавирусную инфекцию.