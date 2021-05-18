{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Центральный детский магазин в Москве могут закрыть на срок до 90 суток

Первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк отметил, что решение будет на усмотрение суда

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Центральный детский магазин в Москве, опечатанный за нарушение профилактических мер, а именно за проведение массового мероприятия, может быть закрыт на срок до 90 суток. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия-24".

"В принципе он может быть закрыт до 90 суток. Это уже на усмотрение суда", - сказал он.

В воскресенье в Центральном детском магазине в 12:00 началась автограф-сессия с актерами фильма "Майор Гром: Чумной Доктор". В СМИ и социальных сетях распространились фотографии, на которых запечатлено большое количество людей, пришедших на мероприятие. В ходе расследования выявлен ряд нарушений правил профилактики коронавирусной инфекции: недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители без масок и перчаток; в местах общего пользования отсутствует оборудование по обеззараживанию воздуха; недостаточный запас дезинфицирующих средств; на сотрудников клининга, технический персонал, не представлены результаты лабораторных исследований методом тестирования ПЦР на новую коронавирусную инфекцию.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Саудовской Аравии с 1 августа запретят посещать госучреждения без прививки от COVID-19
Очное обучение во всех образовательных учреждениях страны возобновят со следующего учебного семестра при условии соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер
Читать полностью