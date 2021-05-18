Зеленский утвердил создание системы цифрового телевещания в приграничных с РФ районах

КИЕВ, 18 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 14 мая о создании системы государственного мультиплекса для вещания на Украине и на приграничных с Россией территориях. Соответствующий указ опубликован во вторник на сайте офиса главы украинского государства.

"Ввести в действие решение СНБО Украины от 14 мая 2021 года "Об отдельных мерах по обеспечению информационной безопасности", - говорится в указе. Контроль за исполнением решения возлагается на секретаря Совбеза. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

14 мая на заседании СНБО было принято решение о создании государственной цифровой сети мультиплекс, которая позволит смотреть 12 каналов. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, это сделано для того, чтобы обеспечить доступ к украинскому телевидению жителям приграничных районов, которые "поддаются информационной пропаганде".

Проект будет реализован путем получения кредита под государственные гарантии в размере 490 млн гривен (около $17,7 млн). Коммерческие каналы будут допущены к трансляции на основании конкурса, который проведет Национальный совет по ТВ, а государственные каналы будут транслироваться без конкурса.