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Пандемия COVID-19

В Саудовской Аравии с 1 августа запретят посещать госучреждения без прививки от COVID-19

Очное обучение во всех образовательных учреждениях страны возобновят со следующего учебного семестра при условии соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер

КАИР, 18 мая. /ТАСС/. Посещение государственных учреждений, а также ряда экономических, общественных, культурных и иных мероприятий в Саудовской Аравии станет невозможным с 1 августа без справки о наличии прививки от коронавируса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на странице министерства внутренних дел королевства в Twitter.

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"В целях борьбы с коронавирусом и на основании рекомендаций компетентных органов принято решение об обязательной вакцинации начиная с 1 августа 2021 года для <...> входа в любое государственное или частное учреждение, <...> участия в любых культурных, научных, социальных или развлекательных мероприятиях, <...> использования общественного транспорта", - указано в сообщении.

Помимо этого, очное обучение во всех образовательных учреждениях страны будет возобновлено начиная со следующего учебного семестра при условии соблюдения всех необходимых противоэпидемических мер.

В настоящий момент в Саудовской Аравии активно проходит вакцинация от коронавируса. Так, жители королевства уже получили более 11,8 млн доз вакцины (население страны - порядка 34,2 млн человек).

По последним данным, в королевстве с начала пандемии было зарегистрировано 435 027 случаев вызываемого кронавирусом заболевания COVID-19, 7 188 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве зарегистрировано 8 078 человек, проходящих лечение, из которых 1 384 находятся в критическом состоянии.

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Саудовская АравияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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