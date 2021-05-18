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Amazon продлила мораторий на применение полицией в США приложения для распознавания лиц

В июне 2020 года компания на фоне протестов ​в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе заявила, что в течение года не будет позволять американской полиции применять приложение Rekognition

НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon продлевает до дальнейшего уведомления введенный в прошлом году мораторий на использование полицейскими в США разработанного им программного обеспечения, предназначенного для распознавания лиц. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

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По его информации, в июне прошлого года компания заявила, что в течение одного года не будет позволять американской полиции применять упомянутое выше приложение Rekognition. Это решение было принято на фоне протестов, проходивших в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Правоохранители использовали при его задержании 25 мая 2020 года жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.

Компания Amazon, как пишет Reuters, отказалась комментировать продление моратория. Приложение Rekognition ранее не раз подвергалось критике. В 2019 году специалисты Массачусетского технологического института пришли к заключению, что сервис не позволяет с достаточной точностью распознавать лица темнокожих. По мнению специалистов, программа различает лица белых почти без ошибок.

При этом в Amazon заявляли, что выступают за ужесточение норм, касающихся применения в США программ такого рода. По словам представителей компании, в Конгрессе США готовы к принятию мер на этом направлении. Однако пока никакого законодательного акта по этому поводу принято не было.

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