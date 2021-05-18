Общественный совет при Роскомнадзоре усилит борьбу с кибербуллингом в интернете

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Общественный совет при Роскомнадзоре намерен усилить борьбу с экстремистским и другим противоправным контентом, мошенничеством в сети, кибербуллингом и целенаправленным распространением ложной информации, говорится во вторник в Telegram-канале Общественной палаты РФ.

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"Задача Роскомнадзора - воспрепятствовать всем этим угрозам, для нас как Общественного совета (ОС) важно поддерживать в этом ведомство. При этом мы понимаем, что нужно обеспечивать свободу и удовлетворение потребностей граждан. Здесь роль ОС обеспечивать защиту прав и свобод людей путем осуществления общественного контроля", - приводит ОП слова генерального директора ЗАО "Национальная медиагруппа" Светланы Балановой, которая 18 мая была избрана председателем совета.

В ходе заседания также состоялись выборы заместителя председателя ОС. Им стала член правления общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Ирина Алехина. "В качестве своей задачи в совете я вижу работу по формированию культуры безопасности персональных данных и противодействие их нелегальному использованию", - приводятся ее слова в Telegram-канале ОП РФ.

18 мая на площадке ОП РФ состоялось первое заседание Общественного совета при Роскомнадзоре в новом составе.