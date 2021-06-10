Что изменится в правилах выдачи лицензий на оружие

Закон дополнен новой статьей 6.1. "Медицинские противопоказания к владению оружием, порядок их выявления".

Нужно будет пройти освидетельствование гражданам, как впервые обратившимся за разрешением, так и владельцам с лицензией. Исключение — люди с воинским званием, специальным званием или классным чином юстиции.

Остальным нужно будет за свой счет пройти психологическое тестирование, а также провериться на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Медосвидетельствование будет проводиться раз в пять лет и только государственными или муниципальными медучреждениями.

Медицинское заключение будет занесено в реестр единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и автоматически отправится в Росгвардию. Выписку можно получить на руки в организации, проводившей проверку. Справка действительна один год.

Если у владельца оружия выявили противопоказания, лицензию забирают, а гражданина отправляют на внеочередное освидетельствование. Пройти его нужно в течение 30 дней со дня получения предписания.