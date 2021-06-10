Что изменится в правилах выдачи лицензий на оружие

Госдума приняла законопроект, ужесточающий выдачу разрешений. Оружие нельзя будет купить без медицинского освидетельствования на предмет противопоказаний, при наличии двух и более погашенных судимостей. Что еще изменилось — в материале ТАСС
Ограничения при обороте оружия
В текст закона ввели новый термин — "медицинские противопоказания к владению оружием". Если у гражданина они есть, то приобретать, хранить, носить и использовать оружие ему запрещено. Кабмин РФ будет устанавливать перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием.
Медицинские противопоказания
Закон дополнен новой статьей 6.1. "Медицинские противопоказания к владению оружием, порядок их выявления".
Нужно будет пройти освидетельствование гражданам, как впервые обратившимся за разрешением, так и владельцам с лицензией. Исключение — люди с воинским званием, специальным званием или классным чином юстиции.
Остальным нужно будет за свой счет пройти психологическое тестирование, а также провериться на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Медосвидетельствование будет проводиться раз в пять лет и только государственными или муниципальными медучреждениями.
Медицинское заключение будет занесено в реестр единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и автоматически отправится в Росгвардию. Выписку можно получить на руки в организации, проводившей проверку. Справка действительна один год.
Если у владельца оружия выявили противопоказания, лицензию забирают, а гражданина отправляют на внеочередное освидетельствование. Пройти его нужно в течение 30 дней со дня получения предписания.
Аннулирование лицензий
Теперь лицензию и разрешение могут отозвать и при отказе предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки условий его хранения или отказе предоставить оружие для его осмотра.
Учет оружия и патронов
Законопроектом предусмотрен учет оружия и патронов в государственной информационной системе. Закон по этому поводу должен вступить в силу с 1 марта 2022 года. Нельзя хранить списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии. Также нужно сообщать, если оружие утеряно или похищено.
Запрещается хранение юрлицами оружия в помещениях, не оборудованных охранной сигнализацией с выходом на пульт охраны.
Инструкции в Сети
Кроме того, в мае Дума в первом чтении приняла законопроект, запрещающий размещать в СМИ и интернете инструкции по изготовлению, переделке или восстановлению огнестрельного оружия.
Сейчас такое правило действует только в отношении инструкций по самодельному изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Документом предлагается запретить выдавать лицензии на оружие россиянам с двумя и более погашенными судимостями. Запрет коснется и лиц, подвергнутых административному наказанию за пьяную езду, либо передачу управления своим автомобилем нетрезвому водителю, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).
В закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" внесут поправки, позволяющие относить к единому реестру запрещенных сайтов порталы со сведениями о методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о методах изготовления, переделки или восстановления огнестрельного оружия.