Глобальный альянс по иммунизации надеется на экспорт вакцин из Индии в третьем квартале

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) выразил надежду на то, что поставки вакцин против коронавируса из Индии могут быть возобновлены в третьем квартале текущего года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters .

"Мы поддерживаем регулярные и тесные контакты как с правительством, так и с Институтом сыворотки Индии (Serum Institute of India, SII) и по-прежнему рассчитываем, что поставки [препаратов] могут быть возобновлены в уменьшенном объеме в третьем квартале", - рассказал агентству Reuters представитель GAVI.

В конце марта Индия приостановила поставки на экспорт вакцины AstraZeneca от коронавирусной инфекции производства SII. Принятие данного решения было вызвано сложной эпидемической ситуацией, связанной с быстрым распространением коронавируса в этой стране. В таких условиях власти Индии сосредоточились на обеспечении препаратами собственного населения, после того как Индия поставила свыше 60 млн доз вакцины против коронавируса более чем в 70 стран мира.

При этом подчеркивалось, что международный механизм COVAX ведет переговоры с правительством Индии с целью как можно скорее гарантировать поставки. Таким образом, как указывает Reuters, прекращение экспорта вакцин из Индии на длительный срок может нанести серьезный удар по кампаниям вакцинации в различных государствах, включая страны Африки, которые уже сталкиваются с ограничениями в области поставок препаратов.

За минувшие сутки медики Индии зарегистрировали 263 533 новых случая заражения коронавирусом, общее число инфицированных за время эпидемии в стране достигло 25 228 996. Число летальных исходов, связанных с коронавирусной инфекцией, возросло за последние 24 часа на 4 329 и составило 278 719. По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 1 510 418 человек, общее число вакцинированных граждан достигло 184 453 149.

COVAX является международным механизмом, запущенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) совместно с GAVI и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 190 стран и экономик.