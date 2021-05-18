Байден провел тест-драйв нового электропикапа Ford F-150 в Мичигане

ВАШИНГТОН, 18 мая. /ТАСС/. Президент США Джо Байден опробовал во вторник новый электропикап F-150 Lightning от компании Ford в рамках рабочей поездки в штат Мичиган. Американский лидер посетил сборочный завод Ford в Дирборне, а затем неожиданно для сопровождающих его журналистов сделал остановку на испытательном предприятии этой же компании.

На видеозаписи, распространенной новостными телеканалами, видно, как Байден в сопровождении охранника из Секретной службы США провел тест-драйв электропикапа F-150 Lightning по пустой площадке, после чего подрулил к прессе. Глава американской администрации выразил мнение, что новая автомашина Ford оказалась быстрой, и заявил, что был бы готов приобрести ее. По словам президента и одного из присутствовавших представителей Ford, электрокар разгоняется до 60 миль (96,6 км) в час за 4,4 секунды.

"Господин президент, можно вам быстро задать вопрос про Израиль, пока вы не уехали?" - спросила у Байдена одна из журналисток. "Нет, нельзя. Если только вы не встанете перед машиной, когда я жму на газ", - ответил президент, добавив, что шутит. После этого он, по всей видимости, действительно сильно нажал на педаль газа, и машина, к восторгу многих представителей прессы, рванула вперед. Президент еще раз проехал рядом с местом, где разместили журналистов, и посигналил им.

Компания Ford продемонстрировала эту модель нового электропикапа на заводе, который посетил президент США. Планируется, что официальная презентация этой машины состоится утром в среду. Как ожидается, ее продажи начнутся в Соединенных Штатах в первой половине 2022 года.