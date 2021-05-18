МВД предложило ввести уголовную ответственность за преступления с электронной подписью

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. МВД России разработало законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за неправомерные деяния с электронной подписью. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, с которым ознакомился ТАСС.

"МВД России проработаны вопросы о возможности введения уголовной ответственности за неправомерные деяния с электронной подписью и усиления ответственности за незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. <...> В условиях масштабной цифровизации криминальной среды, стабильно высокого количества преступлений в сфере ИТТ, а также активного роста соответствующих уголовно наказуемых деяний возникает необходимость совершенствования правовых механизмов противодействия таким преступлениям", - говорится в документе.

Также там отмечено, что рост преступлений в сфере ИТТ связан в том числе с повышением популярности использования гражданами и организациями электронной подписи. "Сложившаяся в 2020 году ситуация социально-экономического характера, вызванная пандемией коронавируса COVID-19, привела к масштабному распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, а также к развитию взаимодействия между контрагентами с использованием ИТТ. Трансформация делового климата потребовала расширения электронного обмена информацией, применения электронного документооборота, использования новых инструментов его ведения. Возникла необходимость создания более надежных механизмов защиты предпринимательской деятельности, осуществляемой в дистанционном режиме", - говорится в документе.

Кроме того, этим же законопроектом МВД предлагает ужесточить ответственность за преступления, связанные с коммерческой, налоговой или банковской тайной. "В этой связи предлагается усилить ответственность (в части принудительных работ и лишения свободы) за незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе", - говорится в пояснительной записке.

В частности, ведомство предлагает в санкции части второй статьи 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну") увеличить максимальный срок принудительных работ и лишения свободы до четырех лет.