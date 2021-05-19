Экологический оператор попросил выпускников отказаться от запуска воздушных шаров

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) призывает школьников отказаться от запуска на выпускных балах воздушных шариков из-за угрозы загрязнения природы и возможного вреда животным от частиц пластика. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"В этом году из школ выпускается 697 тысяч одиннадцатиклассников. <...> Если каждый одиннадцатиклассник традиционно запустит по шарику, то в окружающей среде окажутся более 2 тысяч килограммов неперерабатываемого пластика и латекса. <...> Они разлетятся по всей стране, попадут в почву и воду и будут разлагаться более четырех лет. За эти годы остатки шаров могут <...> загрязнить природу", - сказал глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметили в РЭО, остатки шаров в лучшем случае попадут в бак для смешанных отходов, затем окажутся на полигоне, где будут разлагаться от четырех до ста лет. Латексные шары, которые часто называют биоразлагаемыми, не являются экологичными из-за добавления в них полимеров. Период распада таких шаров может составлять до четырех и более лет, и они могут попасть в живые организмы.

"К примеру, биологи Томского государственного университета, которые весной 2020 года проводили анализ на содержание микропластика в речной рыбе реки Томь, обнаружили сотни микрочастиц пластика в каждой особи ельца, выловленного в апреле 2020 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, более 220 видов живых организмов поглощали в естественных условиях частицы микропластика", - рассказали в РЭО.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.