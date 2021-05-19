Вылеты двух авиарейсов из Петропавловска-Камчатского задержаны на сутки по метеоусловиям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая. /ТАСС/. Два местных рейса из аэропорта Петропавловска-Камчатского задержаны на вылет из-за неблагоприятных метеоусловий в аэродромах прибытия, следует из данных онлайн-табло.

Отложены вылеты рейсов в Усть-Хайрюзово и Соболево до 20 мая. В справочной аэропорта Петропавловска-Камчатского ТАСС сообщили, что пассажиров в гостиницах не размещали. Во вторник задержанных рейсов также было три.

Циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на понедельник. Он принес в разные районы края дождь со снегом, усиление ветра и понижение температуры до ноля градусов.