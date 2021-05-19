Почти 15% родителей подростков сообщили, что их дети будут подрабатывать летом

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 15% родителей подростков заявили, что их дети будут подрабатывать этим летом, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"По словам 15% респондентов, этим летом их дети будут подрабатывать. Судя по комментариям, в большинстве случаев родители рады, что их подросший сын или дочь проведет каникулы с пользой для кошелька и личного развития. О том, что ребенок пока не намерен трудоустраиваться, сообщил каждый второй опрошенный (50%). Затруднились дать ответ 35% родителей подростков", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что чаще всего 14-17-летние подростки устраиваются на работу промоутерами, курьерами и официантами, чуть реже - помощниками вожатых или тренеров в летних лагерях и разнорабочими.

Исследование проводилось 4-10 мая текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 1 тыс. родителей детей 14-17 лет.