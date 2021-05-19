{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 15% родителей подростков сообщили, что их дети будут подрабатывать летом

О том, что ребенок пока не намерен трудоустраиваться, заявил каждый второй опрошенный сервисом Superjob
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 15% родителей подростков заявили, что их дети будут подрабатывать этим летом, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

На эту тему

"По словам 15% респондентов, этим летом их дети будут подрабатывать. Судя по комментариям, в большинстве случаев родители рады, что их подросший сын или дочь проведет каникулы с пользой для кошелька и личного развития. О том, что ребенок пока не намерен трудоустраиваться, сообщил каждый второй опрошенный (50%). Затруднились дать ответ 35% родителей подростков", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что чаще всего 14-17-летние подростки устраиваются на работу промоутерами, курьерами и официантами, чуть реже - помощниками вожатых или тренеров в летних лагерях и разнорабочими.

Исследование проводилось 4-10 мая текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 1 тыс. родителей детей 14-17 лет.

Теги
Россия
Врио главы Хабаровского края предложил давать отгул привившимся от коронавируса
В правительстве региона сообщали ранее, что совершившие вакцинацию граждане смогут получить скидку в кафе и ресторанах, а также бесплатно пройти на крупные спортивные соревнования
Читать полностью