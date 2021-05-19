Опрос: почти 80% россиян испытывали стресс во время пандемии

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Почти 80% россиян сообщили о стрессе, пережитом в 2020 году, в январе-феврале текущего года более половины респондентов признались, что продолжают испытывать нервное напряжение. Об этом свидетельствуют результаты опроса холдинга "Ромир", поступившие в ТАСС.

"Более половины россиян (55%) признались в том, что в январе-феврале 2021 года испытывали стресс. На вопрос, испытывали ли респонденты стресс в 2020 году, 79% опрошенных дали положительный ответ", - отметили авторы.

Согласно опросу, женщины чаще мужчин испытывают стресс (56% и 51% соответственно), а сильнее его ощущают россияне до 40 лет (61%). Чуть меньше переживают люди пенсионного возраста старше 75 лет (55%), от 41 до 50 (48%) и от 51 до 74 лет (42%).

Более половины россиян встревожены ростом цен и инфляцией (62%), а также низкими зарплатами (56%), чуть меньше обеспокоены кризисом в экономике (30%), ростом безработицы (27%) и социальным расслоением населения (25%).

"Текущая реакция россиян вполне объяснима. Наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а стагнацию, - отмечает президент компании "Ромир" Андрей Милехин. - Нельзя не отметить и фокус на саморефлексию. В первую очередь россиян беспокоят проблемы, которые непосредственно касаются их лично и ближайшего окружения, а политические и социальные теряют первостепенное значение".

Исследователи измеряли ключевые тренды покупательского поведения в 2021 году. Одним из параметров анализа стал индекс стресса россиян. В исследовании приняли участие более 3,5 тыс. респондентов, 15 тыс. домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тыс. человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.