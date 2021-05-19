В Вологодской области приступили к благоустройству старинного села Ферапонтово

ВОЛОГДА, 19 мая. /ТАСС/. Благоустройство села Ферапонтово, где расположен Ферапонтов монастырь, началось в Вологодской области за счет федеральных и региональных средств в объеме 72,2 млн рублей. Об этом в среду рассказал ТАСС глава села Андрей Тюляндин.

"Мы приступили непосредственно к исполнению комплексного проекта благоустройства "Русская Фиваида на Севере", который победил во всероссийском конкурсе проектов малых городов и исторических поселений. Будет проведено благоустройство центральной площади села Ферапонтово, частично благоустроена набережная озера Бородаевское", - рассказал ТАСС глава села.

Всего на проект выделено 44,5 млн рублей из федерального бюджета, за счет которых благоустроят центральную площадь и набережную озера, их планируется сдать до конца октября. Еще 27,7 млн рублей выделено из областного бюджета на приведение в порядок остальных объектов, частично их сдадут до конца июня. Сейчас началась реконструкция старого моста и двух зданий.

Принципиальное решение - это перенос парковочной зоны из центра села за здание администрации, чтобы освободить центральную площадь для пешеходов. Будет выполнено новое покрытие площади, которое представит собой комбинацию брусчатки и современного полимерного материала. "В связи с тем, что территория входит в охранную зону монастыря, у нас жесткие требования к проекту и применяемым материалам. Покрытие будет выглядеть как старая песчаная дорога, а по качеству - как асфальт. Ранее в центре села был разбитый асфальт. Благоустроим пешеходные дорожки с использованием этого покрытия и возле монастыря. Набережную расчистим от кустарника, растительности и проложим к ней удобную пешеходную тропу", - рассказал глава села.

О ремонте дома культуры

Вторая часть проекта - ремонт старого здания бывшего дома культуры. В соответствии с требованиями к охранной зоне монастыря его нельзя было сносить, а можно лишь восстановить в тех же объемах. У здания полностью поменяли фундамент, его утеплят и оснастят коммуникациями - отоплением, водой и канализацией, чего ранее не было. Помещения планируются под музейные экспозиции, картинную галерею и гончарную мастерскую. У дома культуры также построят открытую сцену для летних мероприятий. К примеру, каждый год в июне проводится сельская ярмарка, приуроченная ко Дню памяти основателя монастыря преподобного Ферапонта Белозерского.

Третья часть комплексного проекта - это приведение в порядок культурно-административного центра, который расположен в здании бывшей гостиницы. Там переделают крышу, обустроят смотровые площадки для обзора монастыря. Сейчас в центре размещены действующий дом культуры, медпункт, почта, администрация села.

Четвертый объект проекта - ремонт аварийного моста через реку Паска, который ведет к монастырю. "Мост - это один из узнаваемых объектов села, помимо монастыря. Он сохранился на старинных картинах как деревянный, поэтому вновь будет деревянным, материал пропитают современными составами. Каждый год мы латали мост своими силами, но пришло время для его серьезной реконструкции. Будет проведено бетонирование проблемных мест основания, гидроизоляция бетона", - сообщил Тюляндин.

Помимо этого, местный инвестор строит гостиницу на 18 номеров. При ней планируется открыть кафе, магазин сувениров и конференц-зал. Открытие гостиницы предполагается в следующем году.

О потоке туристов

Как сообщил Тюляндин, сельчане уже сейчас отмечают активный рост туристического потока после пандемии. "Прогноз по турпотоку на этот год такой, что он будет значительно больше прошлогоднего, возможно, на уровне предыдущих лет до пандемии, это около 100 тыс. человек в год. Уже сейчас ощущаем оживление. Сейчас на площади вообще негде припарковаться, столько прибыло туристов", - сказал глава.

Ферапонтовское поселение насчитывает 134 населенных пункта, где на постоянной основе проживают 1,8 тыс. человек, еще около 5 тыс. дачников приезжают на лето. Село Ферапонтово - центральная усадьба всех деревень, в нем около 200 домов и примерно 450 жителей, есть школа на 105 человек, детский сад на 30 детей, почта, медпункт, небольшая пилорама, монастырь, который привлекает туристов со всего мира.

Ансамбль Ферапонтова монастыря XV-XVII веков - единственный в Вологодской области и один из 29 в России объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В его храме Рождества Богородицы сохранились уникальные настенные фрески русского художника конца XV века Дионисия.