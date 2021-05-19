В центральном парке Майкопа в Адыгее создадут новую зону отдыха

МАЙКОП, 19 мая. /ТАСС/. Создание новой туристической зоны началось на набережной старейшего в республике центрального парка культуры и отдыха Майкопа, работы ведутся по индивидуальной программе социально-экономического развития республики, их планируется завершить до конца 2022 года, сообщил в среду ТАСС руководитель отдела строительства и стройиндустрии министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона Роман Рассолов.

"Подрядчик приступил к работам по созданию новой турзоны в центральном парке Майкопа, где любят отдыхать жители и гости республики. Инвестиции в проект, предполагающий берегоукрепление реки Белой и благоустройство территории в горпарке, составляют 405,7 млн рублей. Они направлены из федерального бюджета в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики", - сказал он.

Масштаб проекта, который планируется реализовать до конца 2022 года, - площадь от водосбросного сооружения Майкопской ГЭС до подвесного пешеходного моста через реку Белую. Работы по благоустройству будут проходить на территории набережной протяженностью 3 тыс. м. Сейчас власти разрабатывают проектно-сметную документацию на капитальный ремонт двух больших открытых бассейнов - общего и спортивного, уточнил собеседник агентства. Средства на капремонт бассейнов ранее поручил выделить региону премьер-министр РФ Михаил Мишустин, побывавший в республике с рабочим визитом.

В береговой зоне со стороны горпарка появятся прогулочные тропинки и велодорожки, аттракционы, детские и спортивные площадки, в том числе для пляжного волейбола, а также скалодром и скейтодром, установят скамейки, малые архитектурные формы, обустроят лестничные сходы к реке. Глава республики Мурат Кумпилов поручил уделить особое внимание обеспечению безопасности отдыхающих, установке современной системы освещения и наружного видеонаблюдения. Ряд задач поставлен по озеленению территории, монтажу системы полива.

У парка Майкопа, как и у самого города, интересная дореволюционная история. В нем гулял драматург, сказочник и сценарист Евгений Шварц, чье детство и юность прошли в Майкопе, который он называл "родиной своей души". Сегодня в парке установлен посвященный писателю арт-объект "Золушкина туфелька".

Об индивидуальной программе развития Адыгеи

Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы. Общая сумма ассигнований на программы развития этих регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей. Средства пойдут на развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ.

В апреле 2020 года была утверждена индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи на 2020-2024 годы. Для реализации мероприятий программы из федерального бюджета региону будет выделено 5 млрд рублей. Согласно распоряжению правительства РФ, в 2020-2022 годах в федеральном бюджете уже предусмотрены средства для реализации индивидуальной программы Адыгеи - ежегодно по 1 млрд рублей.