Россияне смогут получать выписки из ЕГРН через портал госуслуг

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Жители России смогут получать выписки из госреестра недвижимости через портал госуслуг. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Пользователи портала госуслуг могут получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Новый электронный сервис запущен Минцифры России совместно с Росреестром", - говорится в сообщении.

Теперь на госуслугах возможно получить наиболее востребованные виды выписок из ЕГРН: об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; об объекте недвижимости; о переходе прав на объект недвижимости. Для направления запроса на получение выписки пользователям - физическим и юридическим лицам - необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Результат поступит в личный кабинет на портале в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав. Такая выписка является равнозначной бумажной версии, заверенной должностным лицом Росреестра и печатью органа.

По словам заместителя руководителя Росреестра Елены Мартыновой, слова которой приводятся в сообщении Минцифры, планируется, что к концу 2022 года на госуслуги будут выведены все массовые услуги Росреестра.

"Минцифры России продолжает совместную работу с Росреестром, и к концу 2021 года пользователям портала госуслуг будет представлена возможность получения всех видов выписок из ЕГРН. А наш цифровой ассистент поможет разобраться с нюансами получения различных выписок и ответит на часто задаваемые вопросы", - сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

За предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости взимается плата по установленным Росреестром тарифам.