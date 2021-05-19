{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Германии при ремонте плитки на парковке нашли восьмиметровый туннель, ведущий к банку

Предполагается, что злоумышленники хотели совершить ограбление в воскресенье, когда кредитная организация будет закрыта для посетителей

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Рабочие, перекладывавшие плитку на парковке у германского банка Volksbank в Шпенге (север ФРГ), обнаружили туннель, ведущий к зданию финансового учреждения. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel.

По его информации, плитка на парковке просела в пятницу, 14 мая, что привлекло внимание городских служб. Рабочие предположили, что в этом месте прорвало трубу. В понедельник они принялись устранять проблему и обнаружили туннель длиной порядка восьми метров и шириной около метра, который начинался из трансформаторной будки.

Представитель Volksbank предположил, что злоумышленники хотели совершить ограбление 23 мая, в воскресенье, когда банк будет закрыт для посетителей, а католики и протестанты в ФРГ будут отмечать Троицын день.

Полиция ведет поиск преступников.

Теги
Германия
Новосибирские власти планируют почти на 50% увеличить число камер на дорогах
Частично их приобретут в течение 2022-2024 годов
Читать полностью