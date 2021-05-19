В Германии при ремонте плитки на парковке нашли восьмиметровый туннель, ведущий к банку

БЕРЛИН, 19 мая. /ТАСС/. Рабочие, перекладывавшие плитку на парковке у германского банка Volksbank в Шпенге (север ФРГ), обнаружили туннель, ведущий к зданию финансового учреждения. Об этом сообщило в среду издание Der Spiegel.
Bauarbeiter haben im Kreis Herford offenbar einem Raubzug verhindert: Sie stießen auf einen meterlangen Tunnel, der in einer Bank enden sollte. https://t.co/VgFhFtdmMh pic.twitter.com/BoYYnvcJ2A— DER SPIEGEL (@derspiegel) May 19, 2021
По его информации, плитка на парковке просела в пятницу, 14 мая, что привлекло внимание городских служб. Рабочие предположили, что в этом месте прорвало трубу. В понедельник они принялись устранять проблему и обнаружили туннель длиной порядка восьми метров и шириной около метра, который начинался из трансформаторной будки.
Представитель Volksbank предположил, что злоумышленники хотели совершить ограбление 23 мая, в воскресенье, когда банк будет закрыт для посетителей, а католики и протестанты в ФРГ будут отмечать Троицын день.
Полиция ведет поиск преступников.