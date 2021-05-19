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Стрельба в школе в Казани

Школу в Казани, где произошла стрельба, планируется открыть в начале нового учебного года

Летом в учебном заведении сделают капитальный ремонт

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены в течение лета завершить капитальный ремонт в школе, на которую было совершено вооруженное нападение. Образовательное учреждение планируется открыть в начале учебного года, сообщила журналистам в среду руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

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"На протяжении всего лета школа будет полностью обновлена. Президентом [Татарстана] поставлена задача, чтобы полностью обновить внутреннее устройство школы, поменять где-то функционал, расположение каких-то кабинетов для того, чтобы даже чисто по ощущениям, визуально, внутри она была не просто новая, но и по восприятию, и по функционалу была шире. Как один из вариантов - это предусмотреть возможность строительства бассейна. Сейчас соответствующие службы прорабатывают этот вопрос, где и как можно было бы это сделать. Открытие обновленной школы, конечно, планируем в начале учебного года", - сказала она.
 

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