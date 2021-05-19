Госдума уточнила срок, с которого граждане считаются наказанными за нарушение ПДД

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, уточняющий, с какого момента лицо, совершившее правонарушение, считается подвергнутым административному наказанию за нарушение правил дорожного движения при уплате административного штрафа со скидкой.

Проект закона, внесенный правительством, был подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда РФ от 23 июня 2020 года, которым несколько положений Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) признаны не соответствующими Конституции РФ, так как они не позволяют определить порядок исчисления срока, в течение которого лица, уплатившие административный штраф в половинном размере до вступления постановления о его назначении в законную силу, считаются подвергнутыми административному наказанию. Речь идет об уплате штрафов со скидкой при нарушении правил дорожного движения в рамках главы 12 КоАП.

В связи с этим кодекс дополняется нормой, согласно которой лицо, которому назначен штраф за совершение административного правонарушения, уплатившее его в срок до дня вступления в законную силу соответствующего постановления, считается подвергнутым этому наказанию со дня вступления в законную силу этого постановления по истечении одного года со дня уплаты штрафа. Штраф может быть уплачен лицом до вступления постановления о его назначении в законную силу.

Таким образом, законом конкретизируется срок, в течение которого лицо может быть подвергнуто более суровым административным санкциям при совершении других нарушений.