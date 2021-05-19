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Стрельба в школе в Казани

В Татарстане после нападения на школу у жителей изъяли 40 единиц огнестрельного оружия

По словам председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, изъятое оружие поставили на учет

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Около 40 единиц огнестрельного оружия изъято у владельцев в Татарстане в ходе проверки, проводимой после ЧП в казанской школе. Об этом сообщил журналистам в среду председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

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"Проверка уже началась силами Росгвардии Республики Татарстан полным ходом. Уже выявляем [оружие]. Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учет", - сказал он.

11 мая бывший ученик гимназии №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.

Теги
РоссияТатарстанСтрельба в школе в Казани
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