В Татарстане после нападения на школу у жителей изъяли 40 единиц огнестрельного оружия

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Около 40 единиц огнестрельного оружия изъято у владельцев в Татарстане в ходе проверки, проводимой после ЧП в казанской школе. Об этом сообщил журналистам в среду председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

"Проверка уже началась силами Росгвардии Республики Татарстан полным ходом. Уже выявляем [оружие]. Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учет", - сказал он.

11 мая бывший ученик гимназии №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Погибли девять человек, в том числе семеро детей, еще 23 человека пострадали. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.