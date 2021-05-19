Госдума расширила полномочия Росрыболовства по борьбе с правонарушениями

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о наделении должностных лиц Росрыболовства и его территориальных органов правом рассматривать дела о правонарушениях на особо охраняемых природных территориях регионального и местного значения.

Принятым законом установлено, что органы рыбоохраны смогут рассматривать дела по таким правонарушениям, как нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции объектов животного мира и водных биоресурсов, нарушение правил их переселения и гибридизации, нарушение порядка создания и использования биоколлекций, нарушение правил охраны и использования природных ресурсов, если они были совершены на особо охраняемых природных территориях.

Согласно действующим нормам Кодекса РФ об административных правонарушениях, органы рыбоохраны не имеют полномочий по составлению протоколов и рассмотрению дел о правонарушениях, совершенных в отношении водных биоресурсов на иных, не федеральных охраняемых территориях, включая территории регионального значения. При этом данное право предусмотрено постановлением правительства.