Коэффициент распространения коронавируса в России опустился ниже единицы впервые с 8 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду впервые с 8 мая опустился ниже единицы и составил 0,98, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Как и во вторник, в шести из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся индикатор остается выше единицы. В Самарской области он вырос до 1,2, что стало максимумом с сентября прошлого года, а в Нижегородской - до 1,1 (максимум с конца октября). В Подмосковье показатель составил 1,07, в Воронежской области - 1,06, в Санкт-Петербурге и Свердловской области - 1,04.

В Иркутской и Ростовской областях коэффициент равен 0,99, в Красноярском крае - 0,97, а в Москве он снизился до 0,88, минимального уровня с 7 мая.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.