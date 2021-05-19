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Госдума ввела возрастную маркировку для анонсов зрелищных мероприятий

Как полагают авторы соответствующего законопроекта, это позволит исключить ситуации, когда СМИ привлекают к административной ответственности за анонсы таких мероприятий по заказу организаторов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении возрастной маркировки информационной продукции при демонстрации анонсов зрелищных мероприятий.

Документ был внесен в Госдуму в конце июня депутатами фракции "Единая Россия" Сергеем Боярским и Евгением Ревенко.

Закон предусматривает распространение правила маркировки информационной продукции на анонсы зрелищных мероприятий. Как полагают авторы, это позволит исключить ситуации, когда СМИ привлекают к административной ответственности за анонсы зрелищных мероприятий, которые были размещены по заказу организаторов в рамках соответствующего договора. Теперь ответственность за неправильную маркировку будет возлагаться на организаторов мероприятий.

Теги
РоссияБоярский, Сергей МихайловичРевенко, Евгений Васильевич
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