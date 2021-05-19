В Бурятии возобновят поиски пропавшего в 2020 году самолета Ан-2

УЛАН-УДЭ, 19 мая. /ТАСС/. Поиски пропавшего в 2020 году в горах Бурятии самолета Ан-2 будут возобновлены. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минтранса республики.

"Федеральное агентство воздушного транспорта проинформировало Минтранс Бурятии о возобновлении поисковых работ по факту исчезновения воздушного судна Ан-2 с бортовым номером RA-71276 c двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту", - сообщили в пресс-службе.

Росавиация ведет поиск очевидцев полета Ан-2 или обнаружения фрагментов самолета Ан-2, речь идет о фюзеляже желтого цвета, крыльях синего цвета.

Самолет Ан-2 авиакомпании "Феникс" вылетел 19 июля 2020 года из поселка Кырен Тункинского района Бурятии и не вышел на связь. На его борту находились шесть человек - два члена экипажа и четыре члена экипажей других судов авиакомпании "Феникс", которые позже должны были принять участие в обработке лесов.

Поиски велись как на земле, так и с воздуха до конца сентября на территории Тункинского и Окинского районов Бурятии, а также в соседней Иркутской области, пока не установился снежный покров. Было пройдено около 30 тыс. кв. км, произведено 129 вылетов вертолетами и самолетами, 11 полетов беспилотным летательным средством Минобороны РФ, наземной группировкой пройдено 647,5 кв. км.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").