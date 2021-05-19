В России могут отказаться от бумажных бланков в ЗАГСах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минюст России прорабатывает вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о рождении и смерти. Об этом сообщил во вторник министр юстиции Константин Чуйченко в Совете Федерации.

Он напомнил, что в прошлом году Минюст завершил масштабную работу по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, в котором сконвертировано более 524 млн записей, хранящихся в бумажном и электронном виде в органах ЗАГС с 1926 года. "В связи с полным запуском реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг", - сказал Чуйченко. По его словам, это позволит исключить предоставление бумажных документов органов ЗАГС для получения каких-либо других государственных услуг.

Кроме того, добавил министр, планируется, что услуги в сфере ЗАГС будут предоставляться по экстерриториальному принципу. Он напомнил, что Госдумой в первом чтении уже приняты подготовленные Минюстом России изменения в законодательство. С принятием закона граждане смогут обращаться за услугами в любой орган ЗАГС. "Кроме того, законопроект формирует правовые основы для внедрения суперсервисов "Рождение ребенка" и "Утрата близкого человека". Суперсервисами предусматривается предоставление госуслуг без личного посещения органов ЗАГС. Например, свидетельство о рождении ребенка может направляться сразу в личный кабинет родителя на Госуслугах", - сообщил Чуйченко.

Он попросил сенаторов оказать максимальную поддержку этому законопроекту.