Мишустин поздравил работников фармацевтической отрасли с профессиональным праздником

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

День фармацевтического работника 19 мая этого года впервые отмечается в России на государственном уровне.

"Ваша работа очень важна для страны, для каждого человека. Она требует особых качеств - глубоких профессиональных знаний, предельной внимательности и ответственности. Хотел бы поблагодарить всех вас за преданность своему призванию, за ваш самоотверженный труд", - подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что правительство и дальше будет поддерживать российскую фармацевтическую промышленность, создавать условия для притока инвестиций, открытия новых высокотехнологичных предприятий и модернизации действующих производств.

Глава правительства также отметил динамичное развитие отрасли, конкурентоспособность современных российских препаратов, которые помогают в профилактике и лечении различных серьезных заболеваний. "Особенно хочется отметить разработчиков и производителей вакцин против новой коронавирусной инфекции, которые в кратчайшие сроки смогли создать и обеспечить масштабную вакцинацию наших граждан, спасли жизнь многим людям", - добавил премьер.