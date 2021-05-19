Трутнев: решение о судьбе неосвоенных средств "единой субсидии" примут в течение месяца

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Решение о судьбе не освоенных в срок средствах "единой субсидии", выделенных регионам Дальнего Востока на строительство социально значимых объектов, будет принято в течение месяца. Об этом сообщил журналистам в среду вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Я много раз коллегам-губернаторам говорил, что все надо делать вовремя, и что в случае, если будут нарушаться сроки, то мы оставляем за собой право перемещать эти денежные ресурсы в те территории, которые справляются с работой вовремя. Сегодня был целый ряд заявок: Бурятия, Камчатка, Еврейская область. Мы договорились о том, что мы эти средства резервируем, дальше продолжается диалог с Министерством по развитию Дальнего Востока. В течение месяца или будет принято решение о том, что средства сохранятся за регионами, которые просили о переносе, или в течение месяца мы просто соберем еще раз президиум и переместим их", - сказал Трутнев.

Полпред отметил, что за это время губернаторам предстоит обосновать важность распределения средств на выбранные объекты и заверить, что деньги, в отличие от предыдущего периода, будут израсходованы эффективно. "Тогда мы вернемся к рассмотрению вопроса. Если таких предложений в краткие сроки предоставлено не будет, то мы просто перераспределим средства. У нас очень много работы, у нас целый ряд губернаторов заявляет, что им нужны дополнительные ресурсы", - обозначил вице-премьер.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста в июне 2018 года подписал Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром РФ. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых проживает 80% населения региона, это 6,6 млн человек. По данным Минвостокразвития, в 2020 году в рамках "единой субсидии" дальневосточным регионам на развитие социальной инфраструктуры направлено более 28 млрд рублей. Средства на поэтапное завершение проектов рассчитаны на 2019-2021 годы.