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Минюст планирует разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом

Как сообщил глава ведомства Константин Чуйченко, предполагается открыть доступ к интернету "для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минюст России предполагает разрешить заключенным ограниченно пользоваться интернетом. Об этом сообщил, выступая в рамках правительственного часа в Совете Федерации, министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Он отметил, что Минюст готовит реформу подзаконного регулирования уголовно-исполнительной системы и пересмотр правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. "Положения соответствующих приказов Минюста России, а также нормы вещевого довольствия содержат устаревшие параметры, которые нуждаются в пересмотре. Нужно исключить излишние запреты и ограничения, установленные в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - отметил Чуйченко.

В частности, по его словам, "предполагается доступ к интернету для использования правовых систем, официальных сайтов судов и органов госвласти". В числе других предполагаемых изменений предоставление заключенным телефонных разговоров с несовершеннолетними детьми единственному родителю в течение 24 часов с момента разрешения, возможность идентификации с использованием технических средств, например по отпечатку пальца, увеличение личного времени.

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