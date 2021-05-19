Минюст предлагает создать реестр должников по алиментам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции предлагает создать реестр неплательщиков алиментов. Об этом сообщил в Совете Федерации министр юстиции Константин Чуйченко.

"У нас есть предложения, которые мы будем прорабатывать с Советом Федерации, общественностью. В частности, мы предлагаем создать отдельный реестр недобросовестных должников, которые обязаны уплачивать алименты и ввести для них определенные ограничения", - сказал он.

Чуйченко подчеркнул, что эти инициативы будут дополнительно прорабатываться. Как пояснили в Минюсте, планируется, что включение в данный реестр будет накладывать дополнительные обязанности на таких должников (например, информировать судебного пристава-исполнителя о предполагаемых поездках), а также повлечет автоматическое ограничение отдельных прав должника. Также предлагается установить обязанность недобросовестных должников по алиментам после включения в реестр, а далее ежегодно, предоставлять судебному приставу-исполнителю декларацию о своем используемом имуществе и доходах.

Как ранее сообщали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) России, ежегодно у приставов находится порядка 800 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментов. Примерно по 45% из них дело заканчивается направлением исполнительных листов для взыскания средств по месту работы, к остальным приставы применяют меры принудительного взыскания. По данным ФССП, порядка 20% алиментщиков не платят деньги даже под угрозой уголовного дела. По состоянию на 1 апреля этого года, несмотря на снижение, продолжает оставаться значительным число должников по алиментам, которые даже не приступали к исполнению обязательств (163 тыс., или порядка 20% всех производств по алиментам).