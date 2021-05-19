Совфед одобрил закон о новых мерах поддержки беременных и семей с детьми

В частности, закон устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5 650 рублей). Кроме того, с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Планируется, что сумма таких выплат в среднем составит 6 350 рублей в месяц.

Соответствующие поправки были внесены во втором чтении в правительственный законопроект о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний. Авторами поправок о поддержке беременных и семей с детьми стали спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и сенатор Инна Святенко.