Мишустин отметил, что Россия делает многое для противодействия пандемии коронавируса

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Россия активно борется с распространением коронавируса и многое делает для противодействия пандемии. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в среду в обращении к участникам Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), текст которого размещен на сайте кабмина.

"Коронавирус унес миллионы жизней и представляет серьезную угрозу для всего человечества, негативно влияет на социально-экономическое развитие государств. Россия ведет активную деятельность по борьбе с опасной инфекцией, многое делает для противодействия эпидемии, - отметил он. - Именно наша страна одна из первых разработала и внедрила в производство вакцины, приступила к массовой вакцинации наших граждан. Благодаря этой огромной работе удалось улучшить эпидемиологическую обстановку, снизить число заболевших".

"Борьба с пандемией поставила множество правовых вопросов: каковы юридические последствия сертификатов о вакцинации, как сохранить врачебную тайну в эпоху цифровизации. Уверен, что насыщенная деловая программа форума даст возможность проанализировать существующие проблемы, вместе найти пути их решения", - указал Мишустин.

Он отметил, что ПМЮФ - это уникальная дискуссионная площадка, объединившая ведущих юристов, ученых, представителей власти и бизнеса из разных стран. Премьер также обратил внимание, что одной из главных тем этого года станет модернизация права в условиях изменяющегося мира. "Спикеры и модераторы обсудят профессиональные вопросы совершенствования права, цифровой юстиции и правосудия, налогового и антимонопольного регулирования", - добавил председатель правительства.