Лавров с иронией отреагировал на манеры журналиста Би-би-си на пресс-конференции в Душанбе

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Душанбе обратил внимание на манеры корреспондента местного бюро Би-би-си.

Лавров и его таджикистанский коллега Сироджиддин Мухриддин после переговоров вышли к прессе. Глава российского дипведомства начал свое выступление перед журналистами со слов "мы провели очень содержательные переговоры", но в этот момент к трибуне подбежал один из журналистов и начал устанавливать микрофоны Би-би-си и "Радио свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом) на стол, тем самым перебив министра.

"Это Би-би-си такие манеры практикует?" - отметил министр, улыбнувшись, и продолжил свою речь.