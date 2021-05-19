В Совфеде обеспокоены сокращением числа детских загородных лагерей на 18%

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сокращение количества детских загородных лагерей в этом году по сравнению с 2019 годом прогнозируется более чем на 18%. Об этом сообщил в среду зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов.

"В текущем году по сравнению с 2019 годом прогнозируется сокращение на 16% организаций отдыха и оздоровления детей. Больше всего беспокоит, что более чем на 18% уменьшается количество стационарных загородных лагерей и более чем на 42% - санаторно-оздоровительных лагерей", - сказал Смирнов на пленарном заседании.

Он напомнил, что ранее отмечалась необходимость разработки специальных госпрограмм по развитию инфраструктуры детского отдыха и оздоровления. "Соответствующие предложения застряли на этапе межведомственных согласований. При наличии официального поручения нашему комитету и комитету по социальной политике мы могли бы продвигать инициативу реализации в рамках национальных проектов отдельно мероприятия по модернизации инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления сезонного или круглогодичного действия", - сказал сенатор.

Смирнов сообщил, что регионы планируют в этом году оздоровить почти 1,5 млн детей, примерно 37% от общего числа - нуждающиеся в особой поддержке государства. "Можно было бы достичь лучшего результата, если бы предложение нашей палаты о восстановлении соответствующего финансирования из федерального бюджета было реализовано", - сказал парламентарий.

По его словам, Минфин, отрицающий такую возможность, ссылается на нормы федеральных законов о закреплении обязанности по организации детского отдыха в каникулярное время за муниципалитетами, а по отдыху и оздоровлению детей - за субъектами РФ. "Здесь мы просили бы о вашей поддержке, коллеги. Поручение комитету по конституционному законодательству и госстроительству во взаимодействии с комитетами по соцполитике, по федеративному устройству и нашим комитетом ревизии законодательства в обозначенной части и подготовки необходимых поправок, наверное, облегчило бы решение задачи", - сказал зампред комитета СФ.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение дать такое поручение профильным комитетам. "Это очень актуальная тема. Надеюсь, что возврат части оплаты путевок родителям за детский отдых будет стимулировать реконструкцию и строительство новых мест отдыха детей", - сказала она.