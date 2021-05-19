КС запретил считать серию проводимых в разные дни одиночных пикетов одним митингом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) запретил судам общей юрисдикции трактовать серию одиночных пикетов в одном месте, которые проводятся несколько дней подряд, как одно несогласованное публичное мероприятие и привлекать за это к ответственности. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать взаимосвязанные положения части 11 статьи 7 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" <…> и части 2 статьи 20.2 КоАП РФ не соответствующими Конституции РФ <…> в той мере, в какой они по смыслу, приданному им судебным толкованием в решениях по конкретному делу, допускают возможность признания совокупности актов пикетирования, осуществляемого одним участником, <...> одним публичным мероприятием в случае, когда такие акты пикетирования организуются одним и тем же лицом и осуществляются в течение нескольких дней посредством ежедневного участия в них не более одного гражданина, и привлечения их организатора к административной ответственности за проведение такого пикетирования без подачи в установленном порядке уведомления", - говорится в документе.

Проверка законодательства проводилась по жалобе Ирины Никифоровой из Казани, которая выступала против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане. Для этого женщина проводила одиночные пикеты в центре города. В день проводился один пикет, не требующий уведомления властей, с участием одного человека.

Однако затем Никифорову привлекли к ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга или пикетирования"). Суд общей юрисдикции счел серию мероприятий одним и решил, что для их проведения требовалось уведомление.

КС в постановлении указал, что суды при рассмотрении вопроса о том, является ли серия одиночных пикетов одним мероприятием, должны установить у них не только наличие общего замысла и организации, но и одновременность их проведения. КС постановил, что если одиночные пикеты проводятся в течение нескольких дней с участием в них не более одного гражданина в день, то признание такой акции одним мероприятием не отвечает "принципам необходимости, соразмерности и пропорциональности ограничения права на свободу мирных собраний".

КС также постановил, что решения суда по делу Никифоровой должно быть пересмотрено.