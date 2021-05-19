Медведев отметил важность позитивных брендов для новых поколений

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ценности современного поколения заключаются не только в материальном благополучии, но и в стремлении сделать мир лучше, а потому сегодня наиболее конкурентоспособны те позитивные бренды, которые следуют принципам честности, экологичности и ответственности. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду во время пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"В последние годы выросло действительно новое поколение, для которого одной из ценностей является не просто достижение материального благосостояния, благополучия, но нравственное, моральное удовлетворение от своей работы, стремление сделать наш мир лучше", - отметил он.

По словам Медведева, эти тренды пытаются уловить как писатели, кинематографисты, так и политики, экономисты, бизнесмены. Люди сегодня доверяют не просто экономически успешным компаниям, предоставляющим выгодные условия, подчеркнул он. "В глобальной конкуренции выигрывает тот позитивный бренд, который устремлен в будущее, - считает замглавы СБ РФ. - Именно он дороже всего и оценивается".

Он пояснил, что речь идет в том числе о честности, экологичности, прозрачном корпоративном управлении, социальной ответственности, отказе от серых схем. Сейчас эти принципы проникают во все секторы экономики, отметил Медведев.

Ответственное и правомерное поведение

Власти в современном мире должны не просто наказывать нарушителей, а стимулировать ответственное и правомерное поведение, делать выгодными инвестиции в человеческий капитал и комфортную среду, считает Медведев.

"Законодательство должно не просто наказывать за противоправные действия, но и стимулировать правомерное и ответственное поведение, делать выгодными инвестиции в защиту природы, формирование комфортной среды для жизни, человеческий капитал", - указал он.

По словам Медведева, устойчивое развитие становится новой идеологией. "Мировое сообщество признало, что меры по стимулированию цифровой трансформации, экономического роста, преодолению бедности должны приниматься параллельно с решением целого ряда проблем в области образования, здравоохранения и социальной защиты, сохранением природы и борьбой с изменением климата", - пояснил он.

Замглавы российского Совбеза обратил внимание на то, что эти тенденции получили отражение в инвестиционной деятельности. "Несмотря на то, что эти принципы были инициированы бизнес-сообществом и по сути это так называемое мягкое право, это не может не требовать от государства осмысления этих принципов, в том числе применительно к национальному регулированию", - считает Медведев.