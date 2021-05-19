{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: умер щенок, подаренный Елизавете II принцем Эндрю

Щенка породы дорги королеве Великобритании подарили в феврале

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II лишилась одного из щенков, подаренных ей в феврале. Об этом сообщила в среду газета The Sun со ссылкой на неназванного сотрудника Виндзорского замка, по словам которого пятимесячный питомец по кличке Фергус умер на выходных.

Спецпроект на тему
25277 дней Елизаветы II во главе британской монархии Самому долгоправящему монарху в истории Великобритании исполнилось 95 лет
25277 дней Елизаветы II во главе британской монархии

"Королева совершенно удручена", - сказал он. По информации источника, окружение монарха переживает, что смерть щенка "последовала за недавним уходом из жизни супруга [Елизаветы II] Филипа". Герцог Эдинбургский Филип умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Щенки Фергус и Мик породы дорги - помесь корги и таксы - стали подарком сына королевы герцога Йоркского Эндрю, решившего приободрить мать в непростой период нахождения принца Филипа в больнице.

Причина смерти собаки не называется. Букингемский дворец официально эту информацию не комментирует. Таким образом, на данный момент у 95-летней Елизаветы II осталось всего два питомца породы дорги - Канди и Мик.

Свою первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI (1895-1952). В 2015 году стало известно о том, что монарх приняла решение не заводить новых питомцев, боясь оставить собак без хозяйки после своей смерти. Последний королевский корги, 15-летний Уиллоу, был усыплен в Виндзорском замке в 2018 году.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)Великобритания
Правила обязательной эвакуации. Что нового в законе о защите территорий от ЧС
Правила обязательной эвакуации.
Читать полностью