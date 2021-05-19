СМИ: умер щенок, подаренный Елизавете II принцем Эндрю

ЛОНДОН, 19 мая. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II лишилась одного из щенков, подаренных ей в феврале. Об этом сообщила в среду газета The Sun со ссылкой на неназванного сотрудника Виндзорского замка, по словам которого пятимесячный питомец по кличке Фергус умер на выходных.

Самому долгоправящему монарху в истории Великобритании исполнилось 95 лет

25277 дней Елизаветы II во главе британской монархии Самому долгоправящему монарху в истории Великобритании исполнилось 95 лет

"Королева совершенно удручена", - сказал он. По информации источника, окружение монарха переживает, что смерть щенка "последовала за недавним уходом из жизни супруга [Елизаветы II] Филипа". Герцог Эдинбургский Филип умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Щенки Фергус и Мик породы дорги - помесь корги и таксы - стали подарком сына королевы герцога Йоркского Эндрю, решившего приободрить мать в непростой период нахождения принца Филипа в больнице.

Причина смерти собаки не называется. Букингемский дворец официально эту информацию не комментирует. Таким образом, на данный момент у 95-летней Елизаветы II осталось всего два питомца породы дорги - Канди и Мик.

Свою первую собаку будущая английская королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI (1895-1952). В 2015 году стало известно о том, что монарх приняла решение не заводить новых питомцев, боясь оставить собак без хозяйки после своей смерти. Последний королевский корги, 15-летний Уиллоу, был усыплен в Виндзорском замке в 2018 году.