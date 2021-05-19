Песков полагает, что порог иммунизации населения РФ к коронавирусу будет пройден к осени

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Кремль исходит из того, что порог иммунизации населения России к коронавирусу доложен быть пройден к осени текущего года. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что к осени около 60% взрослого населения страны должны привиться.

Представитель Кремля отметил, что именно президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что "до осени порог иммунизации должен быть пройден". "Поэтому мы действительно исходим из того, что так и должно получиться", - сказал Песков.