Нарышкин: мемориал жертвам геноцида времен войны построят в том числе на пожертвования

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Финансирование строительства мемориала жертвам геноцида советского народа в Великую Отечественную войну в Ленинградской области будет идти из разных источников, в том числе за счет пожертвований граждан. Об этом сообщил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он добавил, что закладка камня в основание будущего мемориала запланирована на 21 июня, в преддверии 80-летия с начала Великой Отечественной войны.

"Часть расходов будет покрыта за счет народных пожертвований. Самое главное, чтобы проект мемориала соответствовал масштабу и глубине пережитой нашим народом трагедии", - сказал Нарышкин на совещании по созданию комплекса. Он отметил, что заранее будет объявлен творческий конкурс на лучшее архитектурно-художественное решение мемориала. "Участникам предстоит продумать не только визуальный образ будущего комплекса, но и планировочную концепцию, включая подходы к благоустройству прилегающей территории и оформлению павильонов для проведения выставок и публичных мероприятий", - пояснил он.

Глава Российского исторического общества подчеркнул, что, поскольку речь идет о создании многофункционального историко-просветительского центра, важно обеспечить и транспортную доступность.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что вся территория Красногвардейского и Гатчинского районов области была территорией нацистских концлагерей. Он отметил, что уже выбраны несколько земельных участков, на которых можно разместить данный мемориал.

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил об утверждении состава межведомственной рабочей группы по созданию мемориального комплекса, сопредседателями которого стали он и Нарышкин. Мемориал, посвященный жертвам геноцида советских граждан на оккупированных территориях, будет создан по инициативе Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, поддержанной президентом России.

Подсчет числа жертв

"На Нюрнбергском процессе и последовавших за ним "малых Нюрнбергах" были сформулированы и представлены тысячи и тысячи фактов намеренного истребления жителей Советского Союза - женщин, детей, стариков. Масштабы этого истребления имели беспрецедентный в мировой истории характер. По сути, уничтожению и выселению на непригодные земли подлежало практически все население Советского Союза, безотносительно этнической или религиозной принадлежности", - сказал Мединский.

По словам Нарышкина, параллельно с возведением мемориала будет вестись работа по уточнению общего объема потерь среди мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. "Сегодня речь идет о не менее, чем 13,6 млн человек мирных граждан, ушедших из жизни во время Великой Отечественной войны на оккупированной территории, в концлагерях, замученных на каторжных работах", - отметил он.

Нарышкин обратил внимание, что это сложный вопрос, требующий отдельного рассмотрения. "Нам по крайней мере хотелось бы наметить общий методологический подход к решению этой задачи по определению точного количества жертв. Возможно, речь пойдет о создании книг памяти мирных граждан, ставших жертвами нацистского геноцида", - рассказал он.