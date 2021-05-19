Совфед одобрил закон о праве сотрудников ФСИН объявлять предостережение заключенным

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, наделяющий сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС) правом объявлять официальное предостережение заключенным.

"Сотрудники УИС для исполнения возложенных на них обязанностей имеют право объявлять лицам, находящимся на территориях учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов, а также прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования, обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения", - говорится в тексте закона.

При неисполнении этих требований осужденного, которому было объявлено предостережение, предлагается привлекать к ответственности в соответствии с законодательством.