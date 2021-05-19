Медведев считает, что вакцинация может иногда быть обязательной в интересах государства

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вакцинация является добровольной, однако иногда в государственных интересах она может приобретать общеобязательный характер. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"Мне кажется, что позиция, которая была занята целым рядом европейских институтов, вполне разумна, поскольку прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление. Иными словами, мы исходим из добровольности прививок, но иногда в государственных интересах, интересах защиты подавляющего большинства населения, такого рода решения могут носить и общеобязательный характер", - сказал он.

При этом Медведев обратил внимание, что добровольность или обязательность вакцинации - это вопрос соразмерности ценностей. "С одной стороны, ценности отдельной жизни. С другой стороны, защита всего населения. На эти темы юристам и людям, которые практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", - добавил он.

Политик также подчеркнул, что тема коронавируса стала основной составляющей информационной повестки для многих стран и превратилась либо в арену борьбы, либо в повод для сотрудничества. "Именно пандемия поставила в условия, когда без сотрудничества сделать ничего невозможно. Это сейчас не фигура речи, какие-то абстрактные принципы, пусть даже очень важные, а по сути императив, с которым мы все столкнулись. В этом плане нужно опираться на опыт других стран", - указал Медведев.

Зампред Совбеза России также отметил, что отрицательное мнение о вакцинации играет абсолютно деструктивную роль. Оно разносится очень быстро в эпоху глобальных коммуникаций, цифровой информационной среды, наносит колоссальный вред, формируя негативное отношение к прививкам. "В этом плане наша общая задача - следить, чтобы такого рода процессы не переходили грань дозволенного, а в некоторых случаях просто вмешиваться в эти процессы", - заключил Медведев.

Медведев также выразил мнение, что активное международное сотрудничество для создания прочной правовой основы необходимо для эффективной борьбы с коронавирусом. Он напомнил, что антибиотики изобрели до Первой мировой войны, однако начали использовать только после Второй мировой. Применение антибиотиковой терапии, по сути, изменило мировое здравоохранение. "Я хочу сказать о том, что, конечно, у нас этого времени сейчас нет. Нам требуется активное взаимодействие как по линии исполнительной власти, так по линии законодательных институтов, международных организаций для того, чтобы наладить сотрудничество в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией и создать прочную нормативную основу, в том числе международную основу для того, чтобы это было эффективно", - сказал Медведев.