Число безработных в Самарской области с начала года снизилось почти вдвое

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Количество безработных, зарегистрированных в Самарской области в мае, сократилось по сравнению с началом года почти в 1,8 раза и достигло 25 тыс. человек, сообщили в среду ТАСС в министерстве труда, занятности и миграционной политики Самарской области.

"В настоящее время предложение рабочей силы - 24,9 тыс. человек (численность безработных граждан) меньше спроса на нее - 43,4 тыс. вакансий. На начало текущего года ситуация была обратной: предложение рабочей силы (численность безработных граждан - 43,9 тыс. человек) превышало спрос на нее (количество вакансий - 29,6 тыс. единиц). На фоне значительного снижения числа зарегистрированных безработных и роста вакансий наблюдается несоответствие спроса и предложения рабочей силы во многих видах экономической деятельности", - отметили в профильном министерстве.

Наибольший дефицит соискателей наблюдается в отрасли здравоохранении и оказании социальных услуг, где на 100 вакансий претендовали 28 безработных. Далее следует сфера строительства, где на 100 вакансий приходилось 29 безработных, затем - сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство, где на 100 вакансий претендовали 32 безработных.

Из общего числа вакансий, которые имеются в распоряжении органов службы занятости, 66% (27,8 тыс.) относятся к рабочим профессиям, остальные 34%, или 14,7 тыс., приходятся на вакансии служащих. Среди первых больше всего запросов на водителей автомобилей, продавцов, кондукторов, поваров и других. Среди служащих наиболее востребованными являются медицинская сестра, военнослужащий, инженер, воспитатель детского сада, менеджер, бухгалтер и другие, отметили в областном министерстве труда.

Восстановление предложения на рынке труда

Как сообщили ТАСС в профильном министерстве, для выравнивания ситуации на рынке труда в регионе создана и реализуется госпрограмма "Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы". В ней областные власти описали комплекс мер для восстановления численности занятого населения до уровня 2019 года. На мероприятия, которые охватят 88,9 тыс. человек, планируется направить около 1,3 млрд рублей. Программа включает меры поддержки не только безработных, но и выпускников, и работодателей.

Кроме того, для улучшения ситуации в регионе проводятся мероприятия по профессиональному обучению в рамках нацпроекта "Демография". В прошлом году оно охватило более 2,9 тыс. самарцев в возрасте старше 50 лет и 820 женщин, находящихся в декрете, а также безработные мамы, которые имеют детей дошкольного возраста и обратились в органы службы занятости. Предполагается, что в 2021 году свой профессиональный уровень повысят не менее порядка 2,5 тыс. жителей Самарской области, будут трудоустроены не менее 1 874 человека из числа прошедших обучение (75%), отметили в министерстве труда, занятости и миграционной политики. Сейчас на участие в обучении подали заявки более 1 тыс. жителей.

В условиях введенных из-за пандемии коронавируса ограничений количество безработных в Самарской области увеличилось в три раза по сравнению с началом 2020 года. Для поддержки жителей, потерявших работу, были предусмотрены федеральные выплаты.