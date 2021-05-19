Калининградский губернатор поручил повысить зарплату работникам детсадов с 1 июля

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Заработную плату работников детских садов в Калининградской области с 1 июля повысят на 5-10%. Соответствующее поручение региональным министерствам финансов и образования дал в среду губернатор области Антон Алиханов, выступая с отчетом о проделанной работе перед депутатами областной думы.

"Реализуя 597-й указ президента 2012 года, мы значимо увеличили заработную плату учителей. Но сегодня видим разрыв в уровне оплаты учителей и воспитателей дошкольного образования. У нас получилось, что за счет высокой зарплаты учителей вроде как в целом выполняем указ. Но на самом деле разрыв вырос и вырос серьезно. Конечно, это несправедливо. Поэтому поручаю министерству образования вместе с Минфином [региона] подготовить предложения о повышении уровня оплаты труда педагогов дошкольного образования с 1 июля текущего года на 10% и других работников дошкольных организаций - на 5%", - сказал Алиханов.

На эти цели, по его словам, в ближайшие полгода нужно направить около 130 млн рублей. "Это делается не разово, это повышение окладов", - подчеркнул губернатор.