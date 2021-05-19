Данные пытавшихся разместить фото нацистов в "Бессмертном полку" переданы в СК

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Организаторы "Бессмертного полка онлайн" передали в Следственный комитет IP-адреса пользователей, пытавшихся разместить фото нацистских преступников на сайте шествия. Об этом в среду сообщила сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"К сожалению, в этом году, как и в прошлом, модераторы проекта пресекали ряд провокационных попыток размещения в "Бессмертном полку онлайн" портретов нацистских преступников, это были как сами нацисты, так и пособники со стороны коллаборационистов. На сегодняшний день данные этих IP-адресов переданы в Следственный комитет Российской Федерации", - сказала она.

Она напомнила, что за такие действия наказание в этом году ужесточилось. "За совершение подобных преступлений, которые квалифицируются как реабилитация нацизма, устанавливается максимальное наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, а также очень большой штраф - от 3 до 5 млн рублей", - пояснила Цунаева.

Ранее в пресс-службе шествия рассказали, что организаторы акции остановили попытки разместить в шествии анкеты нацистских преступников. Шествие состоялось во всех субъектах РФ 9 мая, причем в каждом регионе была организована отдельная трансляция. Всего на участие в акции в 2021 году было подано порядка 5 млн заявок.