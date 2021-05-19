Совфед одобрил запрет звуковой рекламы из громкоговорителей в жилых домах

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования в жилых домах.

"Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается", - говорится в законе.

В настоящее время для охвата наибольшей аудитории потенциальных потребителей распространители рекламы зачастую используют звукоусиливающую аппаратуру в непрерывном режиме, когда рекламный звуковой ролик после окончания вновь воспроизводится, так происходит непрерывно в течение всего дня, говорится в сопроводительных документах. Уровень шума, создаваемый звуковой рекламой, не нарушает действующие санитарные нормы, однако "непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня, по сведениям жителей, негативно влияет на их жизнедеятельность", подчеркивается документе.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.