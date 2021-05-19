Дума дает Росгвардии право оцеплять акватории при несанкционированном проникновении

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении депутатский законопроект, который дает военнослужащим и сотрудникам Росгвардии право блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения.

В пояснительной записке отмечается, что под охраной Росгвардии находятся акватории важных государственных объектов. "Обеспечивается безопасность акватории Керченского пролива, Крымского моста, электросетевого энергомоста Российская Федерация - Крым и магистрального газопровода Краснодарский край - Крым", - указывают авторы инициативы.

В этой связи предлагается внести в закон "О войсках национальной гвардии РФ" дополнение, позволяющее росгвардейцам "производить оцепление (блокирование) территорий и акваторий при пресечении попыток лиц незаконно проникнуть на территории (акватории) охраняемых войсками национальной гвардии объектов, постов и иных мест несения службы либо покинуть их".